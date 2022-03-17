السعودية – وقعت السعودية مع المملكة المتحدة مذكرة تفاهم بشأن تشكيل مجلس الشراكة الاستراتيجي، كما تباحث الجانبان تطورات الأوضاع في أوكرانيا.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد السعودي نائب مجلس الوزراء وزير الدفاع محمد بن سلمان، استقبل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وبحثا “علاقات الصداقة والتعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات وفرص تطويرها، إضافة إلى استعراض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة بشأنها، بما فيها تطورات الأوضاع في أوكرانيا”.

وذكرت وكالة “واس” أنه عُقد بعد ذلك “مجلس الشراكة الاستراتيجي السعودي البريطاني، ووقع كل من بن سلمان وجونسون، مذكرة التفاهم بشأن تشكيل مجلس الشراكة الاستراتيجي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية”.

يذكر أن صحيفة “ذا تايمز” نشرت قبل أيام تقريرا قالت فيه إن رئيس الوزراء بوريس جونسون سيجري زيارة للسعودية خلال أيام.

واضافت الصحيفة أن جونسون سيمارس الضغوط على ولي العهد السعودي لحث الرياض على المساهمة في تخفيف وطأة تداعيات العقوبات المفروضة على روسيا عن الغربيين، بعدما أعلنت بريطانيا والولايات المتحدة حظر الواردات النفطية الروسية، وذلك عبر إقناع السعودية بزيادة إنتاجها من النفط.

المصدر: وكالة الأنباء السعودية + RT