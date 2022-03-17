ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد القادر حويلي إن مجلس الدولة كان من المفترض أن يعقد الجلسة يوم الأحد، لكن تم التأجيل نتيجة لعدم اكتمال النصاب.

حويلي أشار خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني وتابعته صحيفة المرصد إلى أن اللائحة الداخلية حددت هذا النظام، بحيث لا تعيق عمل المجلس، واللائحة تنص أن تعقد الجلسة مباشرة في أول يوم عمل بعد هذه الجلسة بنصاب الثلث، وفي هذه الحالة النصاب 46 عضوًا، وحضر بداية الجلسة 56 عضوًا، أي أن النصاب صحيح من الناحية الإجرائية والقانونية والشكلية لاختيار 6 أعضاء للجنة.

وتابع: “لا يستطيع المجلس اختيار 6 أشخاص يمثلون المكونات والمرأة والأقاليم، تم زيادة مناقشة العدد واخترنا العدد 12، وهو يتوافق مع اللجنة التي ستعدل مشروع الدستور وليست اللجنة التي اختارها مجلسي النواب والدولة لتعديل وإنجاز قاعدة دستورية، صحيح قرار البعثة يتوافق ويتناغم مع الفقرة الأخيرة للتعديل الدستوري الثاني عشر الباطل الذي أقره مجلس النواب ويتناغم مع قرار مجلس الدولة”.

كما أضاف: “بالنسبة للقاء بين الأجسام لم تحدث، اللجنة التي شكلها مجلس الدولة لديها اجتماع تنظيمي داخل إطار المجلس وليس له علاقة بالحوار حتى اللحظة، ونتمنى من مجلس النواب التناغم مع هذه المبادرة ويشكل لجنته ونلتقي في أسرع وقت ممكن، وإذا لم يشكل لجنة لن نذهب ونعرف أن مبادرة ستيفاني تتناغم مع مبادرة الحكومة والرئاسي وافق وتبنى مبادرة ستيفاني، الرئاسي والحكومة ومجلس الدولة والبعثة متفقين على هذه المبادرة وبقي مجلس النواب ربما يتم تجاوزه في حال لم يتوافق ويدخل في هذه العملية”.

واعتبر أن المجلس الرئاسي تأخر كثيرًا بالتحرك واتخاذ موقف؛ لأن من أهم أعماله هي المصالحة أهمها المصالحة السياسية بين مجلسي النواب والدولة، مبينًا أن المجلس الرئاسي لو كان جاد يفترض أن يشكل لجنة لإعداد قاعدة دستورية والحكومة تشكل لجنة للقاء هذه اللجان ووضع الأساس. بحسب قوله.

أما بشأن المدة المحددة التي سيعتبر المجلس بها أن البرلمان لم يستجب للمبادرة والتوجه للمسار البديل علق قائلًا: “البعثة أعطت أسبوعين من أول اجتماع، إذا تجاوزنا هذه المدة يعتبر يجب تجاوز مجلس النواب وننخرط بإصدار قرار بمرسوم رئاسي من المجلس الرئاسي لاعتمادها والضغط على البعثة لنحصل على قرار من الأمين العام للأمم المتحدة، لأننا لن نستطيع أن نحصل على قرار بخصوصها من مجلس الأمن الدولي، لأن روسيا بالتأكيد ستضع الفيتو على هذا القرار.