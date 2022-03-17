ليبيا – عقد مدير الإدارة العامة للدعم المركزي ورئيس لجنة متابعة أزمة الوقود والغاز اللواء محمد فتح الله اجتماعًا لمناقشة أسباب الأزدحام الذي تشهده محطات توزيع الوقود ووضع السُبل الكفيلة باتخاذ الإجراءات حيالها.

الاجتماع تطرق بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية إلى كميات الوقود المُخصصة من قِبل شرِكة البريقة لتسويق النفط لتوزيعها على محطات الوقود والتنسيق مع الشركة بشأن إمكانية تعزيز الطاقات التخزينية لصالح كافة شركات التوزيع.

وضم الاجتماع كلًا من: مدير إدارة العمليات والصيانة بشركة الشرارة الذهبية للخدمات النفطية، ومعاون مدير مكتب طرابلس الكبرى لشركة خدمات الطرق السريعة، ومدير إدارة التفتيش والمتابعة بشركة ليبيا للنفط، ومدير إدارة العمليات بشركة الراحلة للخدمات النفطية، وكبير أخصائيي العمليات بشركة البريقة لتسويق النفط، بحضور رئيس مكتب حراسة الأهداف الحيوية بالإدارة العامة للدعم المركزي.

وخلص الاجتماع إلى التأكيد على ضرورة إعداد بعض التوصيات الهامة التي سترفع لجهات الاختصاص حتى تُوضع لها الحلول المناسبة والفورية.

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