ليبيا – قال رئيس نقابة مخابز بنغازي محمود العريبي إنهم توصلوا لاتفاق وأنهوا الإشكال القائم حول تحديد سعر رغيف الخبز.

العريبي وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري، أوضح بأنهم سيعملون وفق قرار وزارة الاقتصاد الذي يجيز للخبازين تحديد سعر الرغيف وفق سعر التكلفة.

وبين رئيس النقابة أن أسعار الدقيق ما زالت مرتفعة، وأصحاب المخابز رفضو البيع بسعر 5 أرغفة بدينار؛ لعدم وصولهم إلى تكاليف الصنع نتيجة الغلاء الذي وصل لكل مدخلات الرغيف.

وأشار العريبي إلى أنهم يعملون على توفير الخبيز داخل المخابز كما نص قرار وزارة الاقتصاد؛ ليتمكنوا من تغطية كل التكاليف، مؤكدًا أن الوضع الحالي رجع لسابق عهده.