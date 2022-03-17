ليبيا – قال الباحث الليبي المختص في الشؤون الاستراتيجية والأمنية فرج زيدان إن البلاد تشهد انقلابًا واضحًا من قبل مجلس الدولة على التفاهمات التي تمت مع مجلس النواب، والتي لاحظها الجميع بشكل واضح من خلال وقائع، حيث أرسل مجلس الدولة تزكياته في قوائم موثقة وأوراق رسمية، وهناك لجان أرسلت من مجلس الدولة لطبرق بشأن التوافق حول القاعدة الدستورية.

زيدان أشار خلال مداخلة عبر برنامج “الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد إلى أن الأزمة هي لإجراء الانتخابات لكن هناك بعض الأطراف الخارجية والداخلية التي تحكم القبض، ويبدو أنها في نهاية الأمر عادت للأفكار الراديكالية التي تقوم على فكرة رفض تقاسم السلطة والمشاركة والاستمرار في الاستحواذ على مؤسسات الدولة.

ولفت إلى أن المسألة الأخرى أن المشروع الراديكالي يقوم على مسألة وضع خطة مستقبلية في إطار رغبة التيارات الراديكالية التي تسيطر على منطقة طرابلس المشهد السياسي المستقبلي، واستمرار الزخم لمجلس النواب وقراره الأخير بشأن منح الثقة لحكومة فتحي باشاآغا ترتبط بمدى قدرته على فرض الأمر الواقع بالتموقع في طرابلس، بالإضافة لمسألة الشرعية التي منحت من قبل مجلس النواب، ويبدو أنها لم تعد تكفي ويحتاج باشاآغا للتقدم خطوة لفرض الأمر الواقع من خلال التموقع بالعاصمة وعدم مقدرته على ذلك سيؤدي لزخم عمل مجلس النواب ويضعف مع مرور الوقت موقفه.

واعتبر أنه في حال لم يستطع باشاآغا المضي قدمًا والتموقع في طرابلس، فإن مجلس النواب سيكون الحلقة الأضعف في قادم الأيام، بحسب قوله.

كما أضاف: “التزكيات من مجلس الدولة خرجت بالمخالفة للائحة الداخلية أو بشكل عبر مشروع، العهد الجديد الذي دشن من خلال حكومة الاستقرار الوطني يقوم على مسألة التوافق الحقيقي والمشاركة الحقيقية وهذه مرفوضة تمامًا من قبل هذه التيارات التي تريد الاستمرار في مسألة الاستحواذ على مؤسسات الدولة ورفض مشاركة الآخرين معه. أعتقد أن هناك فريقًا لا بأس به في مجلس الدولة ثابت على العهد ورفض الدخول في العملية الانقلابية”.

وأكد على أن المجتمع الدولي منقسم والتصريحات عامة، فالسفارة الأميركية تقول نتفاهم مع باشاآغا رئيس الحكومة المكلف ونتحدث مع الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، مضيفًا: “عندما قلت إن هناك جريمة ارتكبها أعضاء مجلس الدولة وأنقلها بشكل موضوعي أن هناك من انقلب على المسار الديمقراطي ونتائج الانتخابات”.

وأردف: “وللأسف هذه القوانين التي يتكلمون ويقولون نطعن، هم من صنعوها ومسؤولون عن الثغرات والعيوب وكأنهم في السابق وضعوا ثغرات في هذه القوانين، ويترقبون نتائج الانتخابات، إن كانت بصالحهم النتائج سكتوا عن الثغرات، وإن كانت المخرجات ليست في صالحهم استخدموا الثغرات للطعن فيها، الألاعيب والجرائم ليست قانونية بل أخلاقية يشيب لها الولدان”.

ونوّه إلى أن البعثة الأممية تتجه حاليًا لخارطة طريق جديدة ومجلس الدولة أو المجموعة التي فيها خالد المشري ترحب بهذا الوضع؛ لأنها في نهاية الأمر تنسف التفاهمات السابقة وتضع خارطة طريق جديده، مشيرًا إلى أن مجلس الدولة متجه بشكل متقدم من هكذا مسألة وتفاعلي وباعتبارها تتوافق ومصالحه ونسف لخارطة الطريق السابقة.

ورأى أن مجلس النواب بعكس ذلك هو يترقب الآن مدى قدرة باشاآغا الذي يقول إن الحكومة ستذهب وستعمل في طرابلس حتى إن استلمت مهامها من مقر آخر غير رئاسة الوزراء، معتبرًا أن مجلس النواب يقع في زاوية حرجة الآن لعدم قدرته على التعاطي مع المسألة وتكليف اللجان.

زيدان قال في الختام: “لماذا انقلبوا على هذا المسار التوافقي؟ هم يريدون إجراء انتخابات بناء على الدستور الحالي الذي تحول لوثيقة! هم يدركون أن المشروع الحالي هناك انقسام مجتمعي ومقاطعة من قبل المكونات عليه والتحجج بمشروع الدستور الذي ظاهره الرحمة وباطنه عذاب تعطي المشري ومجلس الدولة الاستمرار في السلطة حتى عشرة أعوام قادمة”.