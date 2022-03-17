إسرائيل – أفادت صحيفة عبرية، بأن الحكومة الإسرائيلية سمحت بأداء “الخدمة الوطنية” في البؤر الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية.

وقالت صحيفة “هآرتس”، إن “الحكومة الإسرائيلية سمحت بأداء الخدمة الوطنية في البؤر الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية، بما في ذلك المزارع التي صدرت بحقها أوامر هدم وإخلاء، من خلال منظمة Hashomer YOSH، التي تجند متطوعين للعمل في المزارع”.

وأضافت الصحيفة: “اعتبارا من اليوم، تتمركز ثماني نساء في الخدمة الوطنية عبر Hashomer YOSH في خمس مزارع مختلفة في جميع أنحاء الضفة الغربية، وتخدم اثنتان من الفتيات في مزرعة أخرى بالقرب من أريحا”.

وبحسب الصحيفة العبرية، فإن المزارع هي أكثر أنواع البؤر الاستيطانية شيوعا في الضفة الغربية، وفقا لتقديرات منظمة السلام الآن، ويوجد حاليا في الضفة نحو 50 مزرعة عبارة عن بؤر تزداد مساحتها على حساب الفلسطينيين الذين يرعون فيها.

وأشارت الصحيفة، إلى أن غالبية تلك البؤر صدر أوامر بهدمها ومنع بقاء المستوطنين فيها، إلا أنهم لا زالوا يتمددون داخلها بحجة الرعي والفقر وغيره.

المصدر: HAARETZ