ليبيا – قال رئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان القيادي بجماعة الاخوان إن الفئة الصامتة التي تقترب من 60% في المنطقة الغربية لم يعلُ صوتها وهي مرحبة ضمنياً بالحكومة الجديدة.

صوان وفي تصريحات خاصة نقلتها شبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أكد أن حكومة الاستقرار مرحب بها في المنطقة الشرقية وهي بإمكانها حل إشكالات كثيرة بين مناطق ليبيا.

وأضاف :”نقدر مخاوف البعض في المنطقة الغربية ونحترمها، غير أننا لن نقف مكتوفي الأيدي وننتظر إلى أن تضيع البلاد”.

وأشار إلى أن حكومة الاستقرار الوطني برئاسة فتحي باشاغا لاقت ترحيبا في الشرق والجنوب خلافا لحكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها التي انحصرت داخل طرابلس.

وتابع :”رغم أن حكومة الوفاق حققت شيئا من الانتقال الرسمي لمؤسسات الدولة للعاصمة، وهزمنا في عهدها تنظيم داعش في ليبيا وواجهنا المشروع العسكري تحت ظل حكومة شرعية،و لكن بعدها انحسرت في مدينة طرابلس وما حولها، ما جعل المجتمع الدولي يجد أن حكومة الوفاق لن تستطيع إجراء الانتخابات في ليبيا”.

ولفت إلى أن رئيس حكومة تصريف الإعمال المنتهية ولايتها لم تستطع الاستمرار في التواصل مع الأطراف الليبية، وحجمت وحُصرت في شارع السكة، فقط وأكثر من أي حكومة ماضية.

صوان اختتم :” في الجنوب هناك ترحيب من جميع مكوناته للحكومة الجديدة،و لم يحصل هناك توافق ورضا على هذه الحكومة من أي حكومة سابقة”.