ليبيا – ضبط أعضاء قسم التحري وجمع المعلومات بمكتب المعلومات والمتابعة الأمنية التابع لوزارة الداخلية بحكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها مجموعة أشخاص قاموا بسرقة السيارات الحديثة، بواسطة تصوير رقم الهيكل المثبت بزجاج السيارة، وذلك بعد رصد أماكن وقوف السيارات المراد سرقتها.

وزارة الداخلية أفادت عبر مكتبها الإعلامي أن المتهمين قاموا بتصنيع مفاتيح السيارات بواسطة منظومة جهاز لابتوب مرفق به فلاش ميموري يحتوي على كود بداخله بيانات تامة عن أنواع السيارات، ومن ثم يقومون بصنع المفتاح بواسطة آلة صنع المفاتيح الموجودة بسيارة أحد الجناة.

وتمكن أعضاء التحري من ضبط المتهمين الثلاثة وهم: “ع.أ.س.ل” مواليد 1978 مقيم بالزاوية، و”ن.ج.ع.أ” مواليد 1980 مقيم بالجميل، و”ح.م.خ.أ” مواليد 1978 مقيم بالجميل”.

كما تم ضبط جهاز للتشويش على منظومة السرقة “gbs” وكذلك معدات تستعمل في عملية السرقات وجهاز لابتوب وذاكرة خارجية تحتوي على كود بيانات السيارات.

واعترف المتهمون بقيامهم بالاشتراك فيما بينهم وسرقة 21 سيارة من داخل نطاق مديرية أمن طرابلس، كما تم استرجاع سيارتين وكذلك جلب سيارة أحد الجناة الذي وضع بداخلها آلة صنع المفاتيح، واسترجاع 10 آلاف دينار.

وزارة الداخلية أكدت اتخاذها لكافة الإجراءات القانونية حيال المضبوطين وإحالتهم موقوفين رفقة الأوراق إلى مكتب النائب العام، داعيةً المواطنين إلى إخفاء أرقام الهياكل الموجودة على الزجاج الأمامي لمركباتهم، وذلك لتفادي سرقتها.