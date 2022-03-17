ليبيا – رأى السفير الليبي وكبير المستشارين سابقًا بالأمم المتحدة إبراهيم قرادة أن إخفاق جهود فتحي باشاآغا في الدخول إلى طرابلس ومزاولة عمله من مقر الحكومة هناك جاء نتيجة وجود تأييد والتفاف شعبي وميداني في طرابلس، وكذلك البرود السياسي الدولي في استقبال خطوة البرلمان، بعدم وجود اعتراف دولي وإقليمي.

قرادة أوضح في تصريح لموقع “عربي21” القطري أن إصرار باشاآغا على العمل يعني التوجه نحو حكومة موازية، ولكن هذه المرة ستختلف عن سابقتها من حيث الوضع الدولي الراهن، وبالأخص المتعلق بروسيا وعلاقتها بأحد الأطراف السياسية، إلى جانب فقدانه للكثير من سنده في غرب ليبيا مما يجعله ضعيفًا. حسب تعبيره.

وتابع: “هذا الضعف قد يزداد حال تسلط رئيس مجلس النواب والمشير حفتر على تصرفاته، والأهم هو وضع المصرف المركزي باعتباره خزنة وجهة الصرف والإنفاق العام، والحقيقة، فالمصرف يراعي التوجهات الدولية، وخصوصًا الغربية والأمريكية، ويصعب غير ذلك، لذا فمرور الوقت ليس في صالح باشاآغا”.