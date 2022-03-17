إنجلترا – وجه الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، رسالة حادة لمنتقدي مدافعه ترنت ألكسندر-أرنولد، بعد مباراة فريقه ضد أرسنال (2-0) أمس الأربعاء، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب ردا على انتقاد الأداء الدفاعي لترنت ألكسندر-أرنولد أمام أرسنال: “لو أي شخص سيقول لي إن ترنت غير قادر على الدفاع فليأت إلى هنا، وسأقوم بضربه”.

وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية: “لا يمكنني سماع هذه الكلمات مجددا، لا أدري ما الذي يتوجب على هذا الفتى فعله أكثر من هذا”.

وتفوق غابريل مارتينيلي، جناح فريق أرسنال في أكثر من موقف على ترنت ألكسندر-أرنولد ، ما دفع البعض لانتقاد مستوى الأخير خلال المباراة.

وتحدث مدرب ليفربول عن المواجهات بين ترنت ومارتينيلي: “لقد كان ترنت استثنائيا في مواجهة غابريل، لقد ركض 50 مرة في هذا الجانب، لقد اعتمدوا على لعب الكرات الطولية لمارتينيلي، وتفوق ترنت في تلك المواقف”.

وحقق ليفربول فوزا ثمينا على أرسنال (2-0) في المباراة المؤجلة من الجولة 27 “للبريمير ليغ”، ليرفع رصيده إلى 69 نقطة، ويشعل الصراع على لقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز ، بعد أن قلص الفارق إلى نقطة بينه وبين المتصدر مانشستر سيتي، حامل اللقب.

المصدر: وكالات