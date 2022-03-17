لبنان – سجلت أسعار المشتقات النفطية في لبنان، صباح اليوم، انخفاضا ملحوظا بعد أن كانت قد ارتفعت بشكل كبير الأسبوع الماضي.

وانخفض سعر البنزين 95 و98 أوكتان 31 ألف ليرة والمازوت 65 ألف ليرة، والغاز 18000 ليرة.

وباتت الأسعار على الشكل التالي:

-البنزين 95 أوكتان: 420000 ليرة

-البنزين 98 أوكتان: 430000 ليرة

-المازوت: 423000 ليرة

-الغاز: 292000 ليرة

ويأتي هذا الانخفاض، بعد ارتفاع كبير سجلته أسعار المشتقات النفطية في ظل ارتفاع أسعار النفط عالميا، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

المصدر: NNA