الإمارات العربية – بحث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان استقرار أسواق الطاقة العالمية، وتطورات الأزمة الأوكرانية.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن زيارة جونسون إلى الإمارات تأتي “في إطار الحرص المتبادل على استمرار التشاور والتنسيق الثنائي بين البلدين الصديقين”.

وقالت إن الجانبين تبادلا وجهات النظر بشأن القضايا والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، “وفي مقدمتها الأزمة الأوكرانية وتداعياتها الإنسانية، وأهمية تكثيف الجهود الدولية لدعم الأوضاع الإنسانية للمدنيين”.

وقالت الوكالة إن نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ناقش مع جونسون، في قصر الشاطئ في أبوظبي، استقرار أسواق الطاقة العالمية.

وجدد آل نهيان دعوة بلاده “إلى ضرورة اللجوء إلى السبل السلمية والدبلوماسية لتسوية مختلف النزاعات والخلافات والملفات بين الدول بما يخدم الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي”.

ونقلت “وام” عن جونسون أن بلاده “تولي اهتماما خاصا بتطوير علاقات تعاونها والتنسيق المشترك مع دولة الإمارات بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويسهم في ترسيخ أركان الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم”.

المصدر: وكالة أنباء الإمارات