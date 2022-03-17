ليبيا – رأى المستشار في قطاع النفط والغاز عبد الجليل معيوف صعوبة في تعويض ليبيا الدول الأوروبية عن نقص الغاز الروسي.

معيوف أشار وفقًا لصحيفة “العين الإخبارية” إلى أن روسيا تنتج كميات كبيرة جدًا من الغاز الطبيعي، لافتًا إلى أن ما تنتجه ليبيا الآن 70% منه يتجه إلى إيطاليا ويشكل 15% من الاستهلاك في روما.

وتابع أن 30% من الإنتاج يتوجه داخليًا للاستهلاك المحلي، سواء أنابيب المنازل أو المجمعات الصناعية أو الكهرباء، مشيرًا إلى أن البنية التحتية في قطاع النفط والغاز متدهورة جدًا وتحتاج استثمارات كبرى.

وشدد على أن قطاع النفط يحتاج 5 إلى 10 سنوات من الاستثمارات في البنية التحتية ليستطيع تعويض أوروبا عن الامدادات الروسية.

كما أكد المستشار في قطاع النفط والغاز أن منطقة إقليم برقة والممتدة من بنغازي إلى الحدود المصرية يوجد بها مؤملات كبيرة من النفط والغاز وهي مناطق آمنة للاستثمار.

وحول المعوقات التي تعيق زيادة الإنتاج من النفط والغاز، أشار إلى وجود عوائق فنية نظرًا لضعف البنية التحتية لهذا القطاع، من مشاكل تقادم المعدات السطحية وارتفاع تكاليف الصيانة والأخرى متعلقة بإغلاق بعض الحقول النفطية، لعدة أسباب مثل المطالبة برفع أجور العاملين في هذا القطاع.

وأوضح أنه من الممكن أن تساعد الاستثمارات الأوروبية في النهوض بهذا القطاع، وهذا يتطلب أن تكون أوضاع البلاد مستقرة وآمنة، وهناك بالفعل محاولات من قبل توتال الفرنسية وإيني الإيطالية بهذا الخصوص.