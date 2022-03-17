ليبيا – قال سفير الولايات المتحدة الأمريكية ومبعوثها إلى ليبيا ريتشارد نورلاند إن التقارير التي تشير إلى وجود رغبة أمريكية لمد أجل حكومة (تصريف الأعمال المنتهية ولايتها) عبد الحميد الدبيبة غير صحيحة.

نورلاد وبشأن وجود محادثات بين عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاآغا قال في مقابلة مع قناة “الحدث” وفقًا لما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية على هامش زيارته للقاهرة، إنه علم عن وجود فكرة لعقد تلك المحادثات، لكن لم يجرِ تحديد مقرها حتى الآن.

وأكد أن الولايات المتحدة تؤيد تلك المحادثات، لكنها ليست مبادرة أمريكية، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة ومستشارة الأمين العام ستيفاني وليامز عبَّرت عن عزمها لعب دور مسهِّل ومهم في تلك المرحلة.

ولفت أن الأطراف الليبية تفادت أعمال العنف، ولكن ثمة بعض المخاوف من حوادث قد تدفع للتوتر وسوء الحسابات مجددًا، باعتبار أن الوضع حتى اللحظة ما زال متوترًا.

وتحدث السفير الأمريكي عن الإلحاح بشأن الذهاب لانتخابات في أسرع وقت ممكن، مؤكدًا أن الشركاء الدوليين يدفعون باتجاه إجراء الانتخابات.

وقال نورلاند: “لدينا مخاوف جراء إغلاق المجال الجوي بين الشرق والغرب، نحن مجموعة من الأطراف الدولية في ليبيا التي نطالب بإعادة فتح المجال الجوي، باعتبار أن أحد الإنجازات التي نعمل عليها منذ سنوات هي توحيد مؤسسات البلاد والسماح بالسفر شرقًا وغربًا”.

وردًا على سؤال حول تفعيل التهديد الأمريكي بفرض عقوبات على معرقلي العملية السياسية في ليبيا، قال السفير الأمريكي: “فرض العقوبات يشوبه الكثير من التعقيد وتحتاج الكثير من الأدلة القانونية”.

وأكد أن عملية إبقاء الرقابة على المرشحين المعرضين للعقوبات مستمرة وجرى تعزيزها في الآونة الأخيرة، ولدينا بعض المخاوف من السلوكيات التي نسمعها بشأن عرقلة التقدم، متابعًا: “نحن على دراية بالضغوط التي تفرض على السلطات المالية في ليبيا من أجل تحويل الأموال وهي مسألة سوف نراقبها عن كثب”