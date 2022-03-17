واشنطن – أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أن واشنطن وطهران”قريبتان من التوصل” إلى تفاهم لإعادة إحياء الاتفاق النووي، “لكننا لم نبلغه بعد”.

وقال برايس في مؤتمر صحافي: “نحن قريبون من اتفاق محتمل، لكننا لم نبلغه بعد، ونعتقد أنه بالإمكان تسوية القضايا المتبقية”، مشيرا إلى أنه “لم يتبق سوى القليل من الوقت بالنظر للتقدم النووي الذي أحرزته طهران نحو تطوير أسلحة نووية”.

ولفت إلى أن المحادثات المستمرة منذ 11 شهرا “تمر بمرحلة حساسة للغاية”، رافضا تأكيد أو نفي إعلان طهران بأن هناك فقط نقطتين من أربع نقاط خلافية يتعين تسويتها، قبل الموافقة على إعادة إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة السداسية (JCPOA) التي تهدف إلى منع إيران من تطوير أسلحة نووية.

من جهة أخرى، رحب برايس بالإفراج عن المواطنين الإيرانيين-البريطانيين، نازانين زاغاري-راتكليف، وأنوشه آشوري، داعيا إيران إلى القيام “بخطوات عاجلة نحو الإفراج عن المواطنين الأميركيين المحتجزين ظلما”، وهي مسألة وضعتها واشنطن ضمنيًا كشرط لابرام اتفاق حول الملف النووي.

المصدر: “أ ف ب”