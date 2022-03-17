سنغافورة – أعرب وزير خارجية سنغافورة، فيفيان بالاكريشنان، عن رأي مفاده أن الصين تلعب الآن دورا حاسما في تشكيل نظام عالمي جديد.

ونقلت صحيفة “ستريتس تايمز” عن بالاكريشنان قوله يوم الخميس: “تلعب الصين الآن دورا حاسما في تشكيل النظام العالمي الجديد.”، لافتا من جهة أخرى إلى أن بكين “أشارت إلى أهمية الحفاظ على وحدة أراضي (أوكرانيا) وسيادتها”.

وقال وزير الخارجية السنغافوري: “نحن بحاجة لمعرفة الإجراءات التي ستتخذها الصين بعد ذلك”، مضيفا توقعه بأنه: “إذا تعمق تقسيم الاقتصاد العالمي، والسلاسل العالمية، والتقنيات، فسيظهر عالم مختلف تماما”.

ورأى الوزير أن “الصين لها تأثير مهم على روسيا”، معربا عن أمله في أن تتمكن بكين “من استخدام نفوذها” في الوضع الحالي حول أوكرانيا، وتابع قائلا: “سنرى في الأيام أو الأسابيع المقبلة ما إذا كان هذا حقيقة أم تفكير تمني”.

وكان السفير الصيني لدى الولايات المتحدة، تشين جانج، قد قال في مقال نُشر يوم الأربعاء في صحيفة واشنطن بوست، إن “السلطات الصينية كانت ستفعل كل ما في وسعها لمنع الصراع في أوكرانيا، لو أنها علمت به مسبقا”، نافيا مزاعم ترددت بأن “الصين كانت على علم مسبق بالأعمال العسكرية الروسية، وأنها طلبت من روسيا تأجيلها حتى نهاية الألعاب الأولمبية الشتوية”، وأيضا أن “موسكو تسعى للحصول على مساعدة عسكرية من بكين”.

وأشار تشين جانج إلى أنه في الوضع المحيط بالأزمة الأوكرانية “يجب احترام أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة احتراما كاملا، ويجب احترام سيادة وسلامة أراضي جميع البلدان، بما في ذلك أوكرانيا، ويجب أن تُحترم الشواغل الأمنية المشروعة لجميع البلدان.. يجب أن تؤخذ على محمل الجد، ويجب دعم جميع الجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية سلمية للأزمة”، مشددا على أن “الصين ستواصل تنسيق الجهود الحقيقية لتحقيق سلام دائم” في أوكرانيا.

روسيا كانت أطلقت يوم 24 فبراير عملية عسكرية خاصة لنزع السلاح والقضاء على النازية في أوكرانيا.

وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن الهدف من هذه العملية يتمثل في “حماية الأشخاص الذين تعرضوا للإهانة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف طيلة ثماني سنوات”.

المصدر: تاس