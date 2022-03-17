ليبيا – التقت ستيفاني ويليامز المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بمجموعة من أعضاء مجلس النواب في العاصمة التونسية، حيث ناشدت مجلس النواب بالإسراع في الرد وبشكل إيجابي على مقترح الأمم المتحدة بتشكيل لجنة مشتركة للعمل على إنجاز قاعدة دستورية.

ويليامز قالت في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر”: إن الأعضاء طرحوا وجهات نظرهم حول الوضع الراهن، فضلًا عن رؤاهم حول سبل المضي قدمًا.

وتم خلال اللقاء مناقشة مقترح الأمم المتحدة بتشكيل لجنة مشتركة بالتفصيل.

وشددت ويليامز على أهمية إعادة بناء التوافق بين المجلسين من أجل إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.