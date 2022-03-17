السعودية – أعلنت البنوك المركزية في كل من السعودية والإمارات والكويت والبحرين، رفعا فوريا لأسعار الفائدة، في أعقاب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) زيادة سعر الفائدة الأساسي لأول مرة منذ 2018.

ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، الأربعاء، أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية لتصبح 0.5 بالمئة.

وقال البنك المركزي السعودي في تغريدة عبر تويتر أنه رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء “الريبو” بمقدار 0.25 بالمئة من 1.00 إلى 1.25 بالمئة.

وقال المركزي السعودي في بيان، أنه رفع أيضا معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس “الريبو العكسي” بمقدار 0.25 بالمئة من 0.5 إلى 0.75 بالمئة.

وفي خطوة مماثلة، قرر مصرف الإمارات المركزي، رفع سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة 25 نقطة أساس.

كما قرر بنك الكويت المركزي رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية ليرتفع بذلك من 1.50 بالمئة إلى 1.75 بالمئة، وذلك ابتداءً من الخميس.

واتخذ مصرف البحرين المركزي خطوة مماثلة برفع سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد بواقع 25 نقطة أساس، من 1.00 بالمئة إلى 1.25 بالمئة.

وذكر المصرف ، في بيان: “تم رفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 0.75 بالمئة إلى 1.00 بالمئة، وسعر الفائدة على الودائع لفترة أربعة أسابيع من 1.50 بالمئة إلى 1.75 بالمئة”.

ويتوقع على نطاق واسع أن تتخذ الدولتان الأخريان في مجلس التعاون الخليجي، قطر وسلطنة عمان، خطوة مماثلة.

وتربط دول مجلس التعاون الخليجي عملاتها بالدولار الأمريكي، باستثناء الكويت التي تربط عملتها بسلة عملات من بينها الدولار، وتحافظ الدول الست على مواكبة قرارات الفيدرالي الأمريكي بخصوص أسعار الفائدة.

الأناضول