ليبيا – عبر مدير إدارة التجارة في وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها مصطفى قدارة عن أسفه بسبب ارتفاع الأسعار عالميًا وليس في ليبيا فقط،موضحًا أن سبب الارتفاع يعود لأسباب متراكمة منذ أكثر من سنتين ومنذ بداية أزمة كورونا حيث بدأت الأسعار بالإرتفاع الشديد.

قدارة وفي تصريحات خاصة لصحيفة “صدى ” الإقتصادية بين أن الحرب القائمة بين روسيا وأوكرانيا هي سبب من أسباب ارتفاع الأسعار كونهم من أكبر الدول المصدرة للحبوب والقمح للعالم ونحن في ليبيا نعتمد تقريباً على 60 في المئة من احتياجاتنا من القمح من دولة روسيا و أوكرانيا،على حد قوله.

وأضاف:” بعض الدول منعت تصدير السلع من خلال الأزمة الحالية ،وبعض الدول منعت تصدير القمح ودول أخرى منعت تصدير الزيت، لأن الكثير من الدول الآن تسعى لتوفير وتأمين غذاء لشعوبها، وهذا يعتبر أمن غذائي وإذا لم يوجد أمن غذائي يعتبر مؤشر خطر”.

وتابع بالقول: “نسعى حاليا لتأمين السلع الأساسية على الأقل حوالي سبع أو تسع سلع من بينها الدقيق”.

وبالنسبة للمخزون الحالي طمأن قدارة الجميع بأن رئاسة مجلس وزراء حكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها أصدرت قرارًا بتكليف الوزارة بتوريد كمية من الدقيق، وحالياً هي قيد تجهيز الإجراءات على أن يتم التعاقد بتوريد ‪ الف طن من الدقيق، بالإضافة إلى ذلك يوجد كميات من القمح حسب المعلومة التي وردت للوزارة من بعض أصحاب المطاحن بأنه يوجد ما يكفي 3 اشهر داخل ليبيا وبعض شركات لديها قمح مورد على وشك الوصول إلى الموانئ الليبية

أما بنسبة لسلعة الزيت، قال قدارة: للأسف الشديد وأقولها بمرارة أن الزيت ارتفع سعره بشكل مفاجئ، لاحظنا بالأمس كان بسعر واليوم يرتفع بسعر وهي في نفس المخزن، نحن كوزارة عقدنا اجتماع مع موردين الزيوت اليومين الماضيين، وناقشنا إمكانية توريد الزيوت وإمكانياتهم والرصيد الموجود لديهم، وجميعهم يشتكون من رصيد ضعيف جدا من الزيوت بمعنى لا يكفي للمدة القادمة واذا الدولة قامت بمساعدتهم ومنحتهم تسهيل أو محافظة على سعر الصرف الحالي سيتم توريد الزيوت من خلالهم”.

وبشأن ضبط الأسعار ومخالفة من يخالفها،أوضح قدارة :”الوزارة والسوق الليبي حاليا يعملان وفقًا للقانون 23 لسنة2010 بتحرير الاقتصاد ومبدأ المنافسة والعرض والطلب ولكنه يوجد مادة في القانون التجاري تجيز أو تسمح لوزير الاقتصاد في الازمات بأن يتدخل ويقوم بتسعير السلع.

كما واصلَ حديثه بأنه تم عقد اجتماع يوم أمس الأربعاء في مكتب الوزير بحضور وزير الحكم المحلي ووكيل وزارة الداخلية ورئيس جهاز الحرس البلدي بحضور إدارة التجارة الداخلية نوقش من خلاله الخطوات التي من المفترض أن تؤخذ وعلى اثره تم عقد اجتماع ثاني في الفترة المسائية مع رئيس حكومة تصريف الأعمال حيث شكلت لجنة طوارئ ولجنة أزمة لتأمين الغذاء او توفير السلع الغذائية الأساسية والمحافظة على استقرار السوق.

قدارة ختم تصريحه :”نحن في الوزارة أيضا سنشكل لجنة ونسميها بلجنة أزمة وطوارئ، من الممكن أن تقوم اللجنة بعمل مذكرة للحكومة في إيجاد طريقة لدعم الزيت النباتي وتوفيره لأنه سلعة اساسية للمواطن الليبي”.