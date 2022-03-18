عمان – بحث الأردن والصين، امس القضية الفلسطينية والعودة للمفاوضات مع إسرائيل، إضافة إلى الأزمات الإقليمية.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مع المبعوث الصيني الخاص بشؤون الشرق الأوسط تشاي جيون بالعاصمة عمان في إطار زيارة رسمية غير محددة المدة يجريها الأخير للمملكة وفق بيان للخارجية الأردنية تلقت الأناضول نسخة منه.

ووفق البيان أكد الصفدي أن “استمرار غياب الأفق السياسي للعودة إلى مفاوضات جادة وفاعلة لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين يمثل خطرا على الأمن الإقليمي والدولي، حيث يجب تكاتف كل الجهود لتجاوزه عبر تفعيل العملية السلمية”.

وشدد أنه “لا بديل لحل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967 لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، سبيلا وحيدا لتحقيق السلام العادل والشامل”.

وبحث الصفدي والمبعوث الصيني، بحسب البيان، “الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإيجاد الأفق السياسي الضروري للحفاظ على التهدئة الشاملة ولمساعدة الاقتصاد الفلسطيني”.

وأطلع الصفدي تشاي جيون، على “الجهود التي تقوم بها المملكة لإعادة إطلاق المفاوضات السلمية على أساس القانون الدولي والمرجعيات المعتمدة”.

ومنذ عام 2014، توقفت عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، جراء رفض إسرائيل وقف الاستيطان وتنصلها من مبدأ “حل الدولتين” الفلسطينية والإسرائيلية.

ودعا الوزير الأردني، إلى “احترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس ومقدساتها، وعدم التضييق على المصلين، ووقف كل الإجراءات الاستفزازية في المقدسات، خصوصا خلال شهر رمضان المبارك”.

كما بحث الجانبان، وفق البيان، “التطورات المرتبطة بالأزمة السورية وجهود التوصل لحل سياسي لها، واستعرضا المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”.

ونقل البيان عن المبعوث الصيني تأكيده على موقف بلاده الداعم للعملية السلمية (الفلسطينية- الإسرائيلية) ولجهود تفعيلها على أساس حل الدولتين.

كما أكد حرص بلاده على استمرار التنسيق مع المملكة في جهود تفعيل العملية السلمية وحل الأزمات الإقليمية.

ولم يحدد البيان الأردني موعد وصول المسؤول الصيني للمملكة، ومدة زيارته لها.