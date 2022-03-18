نواكشوط – أعلنت موريتانيا، امس إن دول مجموعة الساحل الإفريقي الخمس، اتفقت مع مجموعة البنك الدولي على تمويل المرحلة الثانية من “مشروع دعم النظام الرعوي” فيها بمبلغ 350 مليون دولار.

جاء ذلك في كلمة لوزير التنمية الحيوانية بموريتانيا، لمرابط ولد بناهي، خلال إشرافه في نواكشوط على الانطلاقة الرسمية للمرحلة الثانية من هذا المشروع.

وقال ولد بناهي إن “نتائج المرحلة الأولى من المشروع كانت على مستوى التطلعات فيما يتعلق بالصحة الحيوانية وتعزيز باقي الخدمات البيطرية”.

وأضاف أن النتائج كذلك “كانت في مستوى التطلعات فيما يتعلق بتحسين تسيير الموارد الطبيعية، وحفر وإعادة تأهيل نقاط المياه والآبار، وإنشاء العديد من البنى التحتية التجارية كأسواق المواشي، وفضاءات الراحة، والوحدات الصناعية الصغيرة لمعالجة الألبان”.

وأردف ولد بناهي: “بما أن العديد من التحديات والعوائق ما زالت ماثلة في شبه منطقة الساحل اتفقت الدول ومجموعة البنك الدولي، على تمويل المرحلة الثانية من المشروع في نفس البلدان بمبلغ يصل إلى 350 مليون دولار أمريكي للفترة الممتدة من 2022 إلى 2027”.

ومجموعة دول الساحل الخمس، تجمع إقليمي يضم موريتانيا وبوركينا فاسو ومالي وتشاد والنيجر للتنسيق والتعاون ومواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية، وجذب تمويلات واستقطاب استثمار أجنبي لتحقيق التنمية وخلق فرص العمل وإقامة البنى التحتية اللازمة للنهوض بالدول الأعضاء، وفق ما يعرّف التكتل نفسه.

ووفق إحصاءات البنك الدولي يعاني 75 في المئة من أراضي منطقة الساحل الإفريقي من الجفاف الشديد.

ويقول البنك الدولي، إنه تمكن بين عامي 2015 و2020 من خلال المرحلة الأولى من هذا المشروع من تحسين الصحة الحيوانية وتحسين تسيير الموارد الطبيعية والوقاية من الأزمات الرعوية، ببلدان المجموعة الخمسة.

الأناضول