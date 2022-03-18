ليبيا – قال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب علي التكبالي إنه من بداية الحكومة والبلاد تسير نحو كارثة ومنعطف خطير ولا تهتم إلا بجمع المال وسرقته ونهب المنهوب، مشيرًا إلى أن ستيفاني ويليامز يجب أن تخرج من البلاد ويصدر مجلس النواب قرارًا بعدم دخولها لليبيا.

التكبالي أشار خلال مداخلة عبر برنامج “الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد إلى أن مشكلة ليبيا في المجتمع الدولي الذي يريد للبلاد أن تبقى رهينة بأيدي الفاشلين، وفقًا لتعبيره.

وأضاف: “على المليشيات أن تراجع أنفسها وتحترم قرار مجلس النواب؛ لأن قراره سليم وينقذ البلاد وعليهم التراجع! الوطن أهم من كل شيء. المجتمع الدولي الذي لا يرى في استقلال ليبيا وفي قراراتها شيئًا مفيدًا له. لن نحظى بأي هدوء وسلام طالما المجتمع الدولي لم يوافق على أن ليبيا تكون مستقلة”.

أما حول الأنباء التي تتحدث عن نية دولية لتدشين مفاوضات بين باشاآغا والدبيبة ومساعي تركيا وأمريكا لبدء المفاوضات بين الطرفين فعلق معتبرًا، ذلك اعتداء صاخب على ما يسمى الديمقراطية التي لا يمكن أن تنجح في البلاد في هذه الحالة، ودليل على أن كل الدول التي كانت تحتل ليبيا هي تدخلت بعد انتهاء الحكم السابق، فتركيا تحتل ليبيا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا تتحكم بكل شيء في البلاد، بحسب قوله.

وبيّن أن أهم شرط للانتخابات هو الاستقرار التام وحرية المواطن ليدلي بصوته، مشيرًا إلى أن الانتخابات كانت بأحسن حال عندما حدثت انتخابات في المؤتمر الوطني ومجلس النواب رغم أنها ليست مثالية ولكنها أفضل بمراحل من الآن.

وفيما يلي النص الكامل للمداخلة:

س/ كيف ترى المشهد في ضل تعنت حكومة الدبيبة ورفضها الاعتراف بشرعية الحكومة الجديدة؟

من بداية الحكومة قلت إننا نسير نحو كارثة، وقد بان ذلك وامسكت لساني ولم أتكلم؛ لأني يمكن أن أكون مخطأ أن هذه الحكومة ستقوم بإصلاحات ومن أجل وحدة شاملة لليبيين، ولكني بعد 6 شهور رأيت أن الحكومة تسير في منعطف خطير ولا تهتم إلا بجمع المال وسرقته ونهب المنهوب، أراها لا تشتغل من أجل الشعب ولكن الدبيبة يريد أن يقول إنني هنا لأرشيكم وأعطيكم من مالكم وأنتم تصفقون.

تجد من يدافع عن الدبيبة ويقول ان الرجل أعطانا المال، هو أعطاك من مالك وتجمل به عليك وأضر بالاقتصاد الوطني وسترون في المستقبل أنكم أصبحتم تحت رحمة البنك الدولي، عليكم أن تعو ذلك.

الدبيبة لم يحصر طعامًا لليبيين للآن، وسوف يسلمه للسماسرة ويأخذه بالمال الذي يقرره السماسرة، بينما قد قدمنا مشروع من ثلاث سنوات من المال المجمد ليحضر الطعام لليبيين بسعر بسيط وزهيد.

ستيفاني ويليامز يجب أن تذهب ويخرج مجلس النواب قرارًا بعدم دخولها لليبيا، مشكلة ليبيا في المجتمع الدولي الذي يريد للبلاد أن تبقى رهينة بأيدي الفاشلين.

س/ من الذي منع الحكومة المنتخبة الجديدة الدخول لطرابلس؟

المال الذي دفع للمليشيات التي قلنا إننا دفعنا عليها لأننا نريدها أن تشعر بالوطن، يجب أن تعلم هذه المليشيات إذا ما مشت بهذا الطريق لن تحظى بالقبول من أي شخص في العالم الذي يراها عالم الليبيين، عليهم التراجع في موقفهم ويفكوا ميليشياتهم وسنعتني بالأفراد الذين هم معهم ونتفاهم، ولكن يبدو أنهم آثروا المال السريع ونسوا طرابلس وليبيا. على المليشيات أن تراجع أنفسها وتحترم قرار مجلس النواب؛ لأن قراره سليم وينقذ البلاد وعليهم التراجع، الوطن أهم من كل شيء. المجتمع الدولي الذي لا يرى في استقلال ليبيا وفي قراراتها شيئًا مفيدًا له. لن نحظى بأي هدوء وسلام طالما المجتمع الدولي لم يوافق على أن ليبيا تكون مستقلة.

عقيلة صالح عين بعض السيدات والسادة ليكونوا حماة لليبيا وانقلبوا وأصبحوا يقولون كلامًا لا يمت لاستقلال ليبيا ولا سلامتها بشيء، يجب أن يراجعوا أنفسهم، من يذهب بروح الحفاظ على ليبيا حينما يجدون أنفسهم أمام الأجانب يشعرون بعقدة النقص ويبدأون بكلام لا يمت لليبيا بصلة ولا لأي وطني.

ستيفاني يجب أن تخرج من ليبيا وإن لم تخرج لن نستطيع أن نقيم دولة، ما معنى أن تأتي بقرار ولجنة أتى بها مجلس النواب بالأصل.

س/ هناك أنباء تتحدث عن نية دولية لتدشين مفاوضات بين باشاآغا والدبيبة هناك من يتحدث عن مساعي تركيا وأمريكا لبدء المفاوضات بين الطرفين على أي قاعدة يمكن ان يتم التفاوض بين حكومة منتخبة من مجلس النواب وحكومة اخرى منتهية الولاية؟

هذا اعتداء صاخب على ما يسمى الديمقراطية التي لا يمكن أن تنجح في بلاد كبلادنا في هذه الحالة، ودليل على أن كل الدول التي كانت تحتل ليبيا هي تدخلت بعد انتهاء الحكم السابق، تركيا تحتل ليبيا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا تتحكم بكل شيء في ليبيا.

لو كانت البلدان جادة في استقرار ليبيا لما قامت بذلك. الأجانب أتوا نريد أما لا نريد هم يسيرون الأمور كلها ويتدخلون في كل شيء.

الكيانات هذه يجب أن تتسم بالوطنية وتعرف أن البلاد على كف عفريت وسنقوم ذات يوم ولن نجد ليبيا التي نعرفها، على المفتي والإخوان المسلمين والمليشيات وأي جسم يعادي الجيش العربي الليبي أن ينسى خصوماته ويتقدم لكي يعانق أخاه، غير ذلك سنفقد كل شيء وسيجد المجتمع الدولي شرخًا فينا يستطيع الدخول منه.

أهم شرط للانتخابات هو الاستقرار التام وحرية للمواطن ليدلي بصوته، كنا أحسن حالًا عندما كنا في السنوات الماضية وعندما حدثت انتخابات في المؤتمر الوطني ومجلس النواب، رغم أنها ليست مثالية ولكنها أفضل بمراحل من التي نراها الآن، مشكلتنا صعبة.

مجلس النواب والدولة اتفقوا على خارطة الطريق، لماذا تتدخل ستيفاني؟ تريد أن تقلب الأمور؟ كنا متفقين وأتت هي لتشجع المشري لينقلب على نفسه وعلى مجلسنا. تتدخل في وسط الطريق لتحديدنا عن بعضنا ثانيًا، وعلى مجلس النواب ألا يتراجع حتى لا يكون هناك منفذ قانوني لهذه المرأة، مجلس النواب السلطة الشرعية الحالية القانونية وعلى الليبيين أن يستمعوا لقراراته أو يخرجوا للشارع ويأتوا بسلطة أخرى، طالما لم تحدث انتخابات، فهذا السلطة التشريعية، الدبيبة يقول سيقيم الانتخابات في ثلاثة أشهر هو لم يقمها في سنوات، وللعلم مجلس النواب أوقف الرجل في الشهر التاسع وليس الثاني عشر.