ليبيا – تابع عناصر جهاز الحرس البلدي فرع سوق الجمعة بالعاصمة طرابلس سير العمل في عدد من مستودعات بيع اسطوانات الغاز للمواطنين.

ووفقًا لبيان صادر عن الجهاز اطلعت عليه صحيفة المرصد نبه العناصر على أصحاب المستودعات بعدم زيادة الأسعار أو بيع الاسطوانات في السوق السوداء، مبينًا أن المتابعة ما زالت مستمرة يوميًا حسب تعليمات رئيس الفرع الرائد أحمد أبو القاسم.

وتابع البيان: إن هذه المتابعة تأتي لتخفيف المعاناة عن المواطن وعدم استغلاله. مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل من يخالف مضيفًا إنه تم ضبط بعض الباعة على الطرقات ومصادرة اسطوانات غاز منهم.