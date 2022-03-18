السودان – أطلقت شرطة مكافحة الشغب السودانية الغاز المسيل للدموع على الآلاف الذين نزلوا للشوارع اليوم في الخرطوم للاحتجاج على تدهور الأوضاع الاقتصادية في أعقاب الانقلاب العسكري العام الماضي.

وأظهرت مقاطع مصورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي متظاهرين يسيرون تحت سحب الغاز المسيل للدموع باتجاه القصر الجمهوري، مقر الحكومة العسكرية.

وقال حسين الصافي الذي كان يشارك في الاحتجاج : “النظام القائم ليس له شرعية، الشعب السوداني يريد حكومة وطنية مدنية وديمقراطية”.

ودعا تجمع المهنيين السودانيين ولجان المقاومة، إلى مسيرات اليوم الخميس، وردد المحتجون أيضا هتافات ضد “الحاكم العسكري السوداني عبد الفتاح البرهان”.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا)، أمس الأربعاء، أن معدل التضخم في البلاد وصل إلى قرابة 260 في المئة في فبراير، نقلا عن وكالة الإحصاء بالسودان، وفي وقت سابق من هذا الشهر، قام البنك المركزي في البلاد بتعويم الجنيه السوداني وهي خطوة من المتوقع أن تؤدي إلى زيادة سريعة في الأسعار.

ويشهد السودان اضطرابات واحتجاجات مستمرة منذ نفذ قائد الجيش عبد الفتاح البرهان انقلابا عسكريا في أكتوبر وأطاح بشركائه المدنيين من الحكم في خطوة أثارت إدانة دولية واسعة.

المصدر: “أسوشيتد برس”