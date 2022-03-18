الصين – أكد المتحدث باسم الخارجية الصينية إن بلاده تتبع موقفا مستقلا وغير منحاز بشأن الصراع الدائر في أوكرانيا، وإن محاولات الولايات المتحدة للضغط على الصين “غير مجدية”.

وردا على تصريح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأن الولايات المتحدة “ستتخذ إجراءات” إذا ثبت أن الصين تدعم تصرفات روسيا في أوكرانيا، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان في إفادة صحفية، اليوم الجمعة أن الصين تتمسك بموقف مستقل بشأن الأزمة الأوكرانية، وقال:”تتخذ بكين موقفا موضوعيا وعادلا، وستسترشد بأحكامها المستقلة”. وأشار إلى أن الصين تحترم مخاوف كل من أصحاب المصلحة المعنيين بالوضع الصعب في أوكرانيا.

ولفت المتحدث إلى أن محاولات السلطات الأمريكية للضغط على الصين بشأن أوكرانيا هي محاولات غير مسؤولة وعديمة الجدوى ولن تتمكن من تغيير موقف القيادة الصينية: “يحاول الجانب الأمريكي تشويه سمعة جمهورية الصين الشعبية والضغط علينا.. هذا غير مسؤول للغاية ولن يساعد في حل المشكلة بأي شكل من الأشكال. نحن ضد هذا ولا يمكننا بشكل قاطع تحمل مثل هذا الموقف للولايات المتحدة”.

وأوضح المتحدث أن بلاده تدعم أي جهد يمكن أن يتغلب على الأزمة.

كما شدد تشاو ليجيان على أن البعض في الولايات المتحدة “يواصلون نشر معلومات كاذبة والافتراء والضغط على الصين، وهو سلوك غير مسؤول للغاية ولا يؤدي إلى حل الأزمة”.

المصدر: نوفوستي