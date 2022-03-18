ليبيا – أكد على ضرورة الاستقرار لليبيا وعدم المواجهة والسعي للانتخابات، مشيرًا إلى أن البعثة الأممية والدول الأجنبية ترفع هذه الشعارت منذ أن سلمت ليبيا لمشروع الصخيرات، لكنهم لا يطبقونه في بلادهم؛ لأنهم لا يساوون بين الجاني والمجني عليه ولا الجلاد والضحية، بحسب قوله.

الغرياني دعا خلال استضافته عبر برنامج “الإسلام والحياة” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد الشعب عند الخروج بالمظاهرات بالمطالبة بإخراجها وطردها من ليبيا؛ لأنها أصبحت عبئًا على الشعب الليبي.

وتابع: “الدول الأجنبية والسفراء وتدخلاتها يجب ألا نرضى ولا نلتفت لها ولا نعد لها قيمة؛ لأن هذا سخرية واستهزاء بالأمة الليبية وتمديدًا لمعاناتهم وتشجيعًا للطرف المعتدي وهذه طريقتهم والحالة التي يريدون أن تبقى عليه ليبيا، لا ينبغي أن نلتفت لهم لا في هذه التصريحات ولا غيرها”.

ورأى أنه لا يحق لحكومة الوحدة الوطنية ولا لأي شخص التنازل والجلوس مع الظالمين، وأن هذه حقوق ولا يملكها إلا أصحابها وليس شخص آخر بحسب زعمه، مضيفًا: “يجب أن نخرج ونندد بهم وبإسقاط البعثة وكل شخص ظالم أيًا كان، معتدٍ على حقوق الناس وكرامتهم”.

واعتبر أن مجلس الدولة لا يقل سوءًا عن البرلمان فكل ما يضيق عليه الوضع يخترع شيء ليمدد به لنفسه بحجة انقاذ ليبيا، مؤكداً أنه على الخيرين في مجلس الدولة تقديم استقالاتهم الجماعية.

وفيما يلي النص الكامل للحقلة:

التصريحات التي بدأنا نسمعها من البعثة الأممية والسفراء والمثبطين والمحللين وممن لم يتمكنوا من إدخال حفتر للمنطقة الغربية بقوة السلاح كما حاولوا الأيام الماضية لكن الله سلم، وكل هذه طريقتهم وعادتهم كل ما سد أمامهم باب وهزموا فيه والشعب لم يقبلهم يلجؤون لطريقة أخرى، والمخابرات هي التي تخطط لهم والتصريحات التي نسمعها من السفراء. الدول والولايات المتحدة وغيرها مجرد كلام أجوف وفارغ، لا معنى له، بل رص كلمات ويعرفون هم قبل غيرهم أنها لا قيمة لها ولا تساوي شيئًا.

نريد الاستقرار لليبيا وعدم المواجهة والسعي للانتخابات، هذا الكلام منذ أن سلمت ليبيا لمشروع الصخيرات وأعدائها، منذ ذلك الوقت ونحن نسمع هذا الكلام من الدول الأجنبية والبعثة والدول المجاورة، متفقون على هذه الصيغة وهذا الكلام الذي لا فائدة منه ولا يطبقونه في بلادهم؛ لأنهم لا يساوون بين الجاني والمجني عليه ولا الجلاد والضحية.

اتقوا الله فينا، البعثة يجب على الناس عندما يخرجون بالمظاهرات أن يطالبوا بإخراجها وطردها من ليبيا لأنهم أصبحوا عبئًا على الشعب الليبي! الدول الاجنبية والسفراء وتدخلاتها يجب ألا نرضى ولا نلتفت له ولا نعد له قيمة؛ لأن هذا سخرية واستهزاء بالأمة الليبية وتمديد لمعاناتهم وتشجيع للطرف المعتدي وهذه طريقتهم والحالة التي يريدون أن تبقى عليه ليبيا، لا ينبغي أن نلتفت لهم لا في هذه التصريحات ولا غيرها.

ذكر المشائخ والعلماء أن الحوار له قواعد، من يرتكب جناية يعاقب ومن ثم يدعون للصلح! الجهة التي تسمي نفسها الكرامة وحفتر ويتزعمها عقيلة صالح، ما زالوا مستمرين على أشد ما يكون في الظلم والتزوير والكيد والمكر والعدوان ونهب الأموال، ولن يحصل منهم رجوع ولا انتهاء لعدوانهم! كيف يتصالحون معهم؟ الصلح بالعدل معناه هناك قصاص وما زالوا الآن مستمرين بالتزوير، الحكومة التي شكلوها خرجت من البرلمان بالتزوير المباشر، ناس لم تحضر الجلسة يذكرون أسماءهم بأنهم أعطوا الثقة للحكومة! وناس يريدون الترشح للحكومة منعوهم بدعوة أنهم تنازلوا، حتى البعثة التي في صفهم لم ترضَ بهذه الطريقة، جلسة لا يوجد فيها شفافية، إن كان هم لا يزالون مستمرين ويتعاونون مع المخابرات المصرية ويكيلون لنا ويدبرون ويمكرون ويفعلون ما يفعلون، أليس من السذاجة والبلادة أن نصدق الأمم المتحدة والسفراء؟

لا يحق لحكومة الوحدة الوطنية ولا لأي شخص التنازل والجلوس مع الظالمين، هذه حقوق ولا يملكها إلا أصحابها وليس شخصًا آخر، الحكومة حفترية لا لبس ولا شبهة عندما تتصالح وتتوافق معها، فإنك تتوافق وتتصالح مع حفتر! هل يقبل أحد أن يتنازل لحفتر ويجلس معه؟ هذا لا يقبله أحد لا شرع ولا قانون ويجب على الرئاسي ألا يستمعوا إليه.

البرلمان أرسل رسالة لمؤسسة النفط ومؤسسة النفط قاعدة على حاشية الطريق! منعت التصدير بحجة أن الأجواء لا تسمح ورد عليها الناس ووزير النفط أن الكلام غريب، جميع البيانات والأخبار أن الأجواء جيدة ولا يوجد ما تدعونه، وعندما اتضحت هذه الكذبة قالوا إنه أتتهم رسالة من البرلمان وحفتر، يريدون ادخال ليبيا في خسائر بمئات المليارات، عملوا خطابًا لمؤسسة النفط وقالوا لهم لا تضعوا دخل النفط في البنك المركزي! بل في مصارف أجنبية، هؤلاء مجرمون ولا يريدون خيرًا للبلد، المرتبات تتوقف، مع زيادة الأسعار والغلاء الآن من يأخذ ألف جنيه أصبحت لا تسمن ولا تغني من جوع! التجار يخفون السلع حتى تزداد سعرها ولا ينظرون إلا لجيوبهم! بدلًا من أن يرحموا الناس في الأرض ويخافون الله.

ينبغي ألا يقبلوا بما طلبه البرلمان ويسقطوا حتى رئيس المؤسسة إن كان يريد أن يعتدي على قوت الناس وأموالهم ويسمح لجهة غير قانونية هذا البرلمان الفاقد للشرعية وساقط بمقتضى القانون، لكن لأن الدائرة الدستورية متعاونة معهم والمحكمة العليا ومجلس القضاء الأعلى! والجمعية العمومية متعاونة وأغلقت الدائرة الدستورية أي شيء يفعلونه.

يجب أن نخرج ونندد بهم ونطالب بإسقاط البعثة وكل شخص ظالم أيًا كان، معتدٍ على حقوق الناس وكرامتهم! لا يوجد عندنا سلاح إلا هذا وعلى الناس أن تأخذ الأمر بجدية! نريد القانون واغتصبوه مننا.

أذكر الجمعية العمومية ومجلس القضاء والمحكمة العليا والقضاة بحديث النبي: “قاضيان في النار وقاضٍ في الجنة”. من يعمل في القضاء يعرفون انها قرارات باطلة! ومن تحال القضايا لهم في محاكم الاستئناف، سمعنا أن هناك ناشطين قدموا قضايا ضد التزوير الحاصل من مجلس عقيلة صالح! لمحاكم الاستئناف عندنا، ولكن في آخر لحظة القاضي يعتذر عن النطق بالحكم، هذا أحد قضاة النار لأنه عرف الحق ولم يعمل به.

اللوم على الناس يجب أن يخرجوا بأعداد كبيرة أمام مجلس القضاء والجمعية العمومية وأن يقفوا أمامهم باستمرار، والحقوقون يجب أن يضغطوا عليهم ويكونوا لجان ويتواصلوا معهم حتى الأفرادا، ويبينوا لهم مسؤولياتهم ولا يتركوا المسألة وألا يتركوا عقيلة يتحكم بهيئة قضائية ظلمًا وعدوانًا، لا نريد أن نكرر المآسي وهذه ليست جديدة بل مرت علينا، ما يسمى الحوار والمصالحة كم مرة فعلوها وطالبوا بها ولم تأتِ لنا إلا بالحروب.

مجلس الدولة لا يقل سوءًا عن البرلمان، كل ما يضيق عليهم يخترعون شيئًا يمددون به لأنفسهم ويزعمون أنهم يريدون إنقاذ ليبيا وأن البرلمان مخالفهم، ونعمل قاعدة دستورية، إن كنتم صادقين في القاعدة الدستورية ألم تكن أمامكم فرصة في السنوات الماضية والمستشارة ستيفاني أعطتكم 60 يومًا لتعملوا قاعدة دستورية، لماذا عارضتم ولم تفعلوا ذلك؟ تحالفتم مع البرلمان وكانت أيامكم سمنًا على عسل، الآن تزعمون أنكم تريدون قاعدة دستورية.

البرلمان قال بعد أن نتفق مع مجلس الدولة نريد 14 شهرًا لنعمل الانتخابات وكلام ضحك على الناس واستهزاء بهم وما يصدر عن مجلس الدولة هو في هذا السياق ولا فائدة منه، إلا أنهم يريدون البقاء في المشهد، إن كانوا صادقين عليهم التعاون مع حكومة الوحدة الوطنية! ويقولون نريد انتخابات في شهر 6 ويشكلوا لجنة من أطياف متعددة للانتخابات ويؤيدوها ويشكلون لجنة للقانون والتواصل مع المفوضية وإلزامها بإجراء الانتخابات في موعدها، وهنا الناس تصدقهم أنهم يريدون خيرًا للبلد. مجلس الدولة يريد أن يمدد لنفسه ويعيش على الهامش في ظل الحكومات الانتقالية وفتن وأزمات وينسب لنفسه أنه فعل وفعل وقابل السفراء، نفس الاستهلاك بالكلام الذي نسمعه من السفراء والمجالس وغيرهم.

ينبغي على الخيرين في مجلس الدولة أن يقدموا استقالات جماعية ولا نطمع منه أن يطالب بتغيير ستيفاني وخروج البعثة لأنهم لا يقدرون قول هذا، البعثة تريد من يجاملها ويكذب.

المعركة الإعلامية سلاح قاتل هم يتكلمون في كلام غير مقتنعين فيه بالقنوات وتعطيهم مساحة وكلهم أصحاب جرائم ومعروفون من ثبت عليه السرقة والقتل ويبررون ويقولون الحل الرجوع للحوار وهذه الحكومة الموازية لا تريد الحروب ولا القتال، تضليل الرأي العام وكذب على الناس، كما كانوا يقولون إن حكومة باشاآغا ستدخل ستدخل! دون أن يقولوا إن شاء الله، على القنوات ألا تستضيف هؤلاء المروجين للكذب والمثبطين للعزائم ومن يتكلمون بلسان النفاق.