ليبيا – قال أستاذ العلوم السياسية رئيس قسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد جامعة درنة يوسف الفارسي إن مسألة المبعوث الأممي سوف تظهر الخلاف بين القوة الدولية.

الفارسي وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أضاف أنه من المقرر أن يمدد مجلس الأمن مهمة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، نهاية أبريل المقبل، ولذا يتعين على الأمين العام تقديم أسماء مرشحيه قبل هذا الموعد بفترة للتداول حولها.

وتابع أن الوضع في ليبيا مرتبط بالأزمة الأوكرانية، وسوف تخضع المواقف الدولية حاليًا للمساومة والتفاوض، ومحاولة تحقيق مكاسب في جهة، مقابل التنازل في منطقة أخرى.

وتوقع أستاذ العلوم السياسية، استمرار محاولة تجميد هذا الملف، في إشارة إلى إمكانية تمديد بعثة الأمم المتحدة في أبريل دون توافق على من يتولى منصب المبعوث الأممي، على أن تستمر وليامز في مهمتها كمستشارة خاصة، دون اعتراف روسي أو صيني بذلك.

الفارسي أكد أن ليبيا تشكل قلقًا كبيرًا لأوروبا خاصة في ملف الهجرة أو انتشار الإرهاب نظرا لقربها من السواحل المتوسطية.