الكرملين: بوتين يبحث جرائم حرب في أوكرانيا مع شولتس قبل اتصال مع ماكرون

الكرملين: بوتين يبحث جرائم حرب في أوكرانيا مع شولتس قبل اتصال مع ماكرون

موسكو – أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتهم خلال مكالمة هاتفية مع المستشار الألماني أولاف شولتس، القوات الأوكرانية بارتكاب جرائم حرب وقال إن كييف تعرقل المحادثات مع موسكو.

وذكرت الرئاسة الروسية في بيان أصدرته اليوم الجمعة أن بوتين خلال المكالمة “لفت إلى قصف القوات الأوكرانية أحياء سكنية في مدينتي دونيتسك وماكييفكا ما أسفر عن سقوط العديد من الضحايا”، وحمل الغرب المسؤولية عن “تجاهل جرائم الحرب هذه”.

وشدد الرئيس الروسي، وفقا للبيان، على أن القوات الروسية تفعل كل ما بوسعها من أجل إنقاذ حياة المدنيين، خصوصا من خلال فتح ممرات آمنة لخروج المواطنين من المدن الموجودة ضمن منطقة القتال”.

وأشار البيان في هذا الصدد إلى إجلاء نحو 43 ألف شخص من مدينة ماريوبول الأوكرانية المطلة على بحر آزوف خلال عملية إنسانية يوم أمس 17 مارس.

وأضاف البيان أن بوتين أطلع شولتس أيضا على تقييماته للمحادثات الافتراضية المتواصلة بين وفدي مفاوضين روس وأوكرانيين، مع التأكيد على أن “نظام كييف يحاول بكافة الأساليب عرقلة العملية التفاوضية من خلال طرح اقتراحات غير واقعية جديدة”.

وتابع البيان: “غير أن الجانب الروسي على الرغم من ذلك مستعد لمواصلة البحث عن حلول ضمن إطار نهجه المبدئي معروف جيدا”.

هذا وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن بوتين سيجري مساء اليوم مكالمة هاتفية أخرى مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وكان بوتين قد أجرى سلسلة اتصالات مع ماكرون وشولتس في الأسابيع الأخيرة على خلفية بدء روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

المصدر: RT