سوريا – بحث وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، مع ستيفين بريتشارد رئيس البرامج والتخطيط في دائرة الأمم المتحدة لنزع الألغام “أونماس” آفاق ونشاط الدائرة في مجال نزع الألغام في سوريا.

وأكد المقداد أهمية “دعم الجهود الوطنية التي تقوم بها سوريا لإزالة الألغام بهدف إنقاذ أرواح المواطنين من التبعات الخطيرة للألغام والذخائر المتفجرة والتي خلفتها التنظيمات الإرهابية المسلحة وكذلك تمكين المهجرين من العودة إلى مدنهم وبلداتهم ومنازلهم وأراضيهم لممارسة حياتهم الطبيعية دون أي مخاطر”.

ولفت المقدد إلى أن “سوريا بحاجة إلى جهود مخلصة من المجتمع الدولي بما في ذلك الأمم المتحدة لإنجاز هذا التحدي الكبير في الوقت الذي تستمر الدول الغربية بفرض إجراءات قسرية أحادية الجانب تقوض جهود الدولة السورية في توفير الخدمات اللازمة لمواطنيها”.

وأوضح الوزير المقداد أنه “تم مؤخرا تشكيل لجنة وطنية معنية بنزع الألغام هدفها تسهيل التعاون بين الجهات الدولية المعنية والمؤسسات الوطنية المختصة في هذا المجال مما يعكس مدى اهتمام الدولة السورية بهذا الملف ذي البعد الإنساني.

بدوره أثنى بريتشارد على “تعاون الحكومة السورية والتسهيلات المقدمة من قبلها لإنجاح عمل دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام”، وأكد أن “أونماس” ستبذل ما بوسعها لاطلاع الجهات المانحة على أهمية الجهود الإنسانية المبذولة لتسهيل حياة المواطنين السوريين “عبر تطهير المناطق الملوثة بالمخلفات المتفجرة”.

المصدر: “سانا”