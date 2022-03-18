ليبيا – نافش رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي الخميس مع عدداً من أعضاء مجلس الدولة الإستشاري مستجدات العملية السياسية، وجهود المجلس الرئاسي لدعم الاستقرار في البلاد.

اللقاء استعرض بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي سُبل دفع العملية السياسية، من خلال العمل على المحافظة على الزخم الشعبي لإجراء الاستحقاقات الانتخابية، تلبيةً لتطلعات الليبيين الذين سجلوا أسمائهم في قوائم الناخبين.

كما بحث اللقاء سُبل التوافق على إطار قانوني لإنجاح الانتخابات بإعتبارها الحل للأزمة.

بدورهم ، أكد أعضاء مجلس الدولة دعمهم الكامل للمجلس الرئاسي ودعم مبادرته لإنجاح مشروع المصالحة الوطنية.

بدوره أكد المنفي، على المضي بخطوات ثابتة نحو تحقيق المصالحة بمبدأ الحوار بعيداً عن المغالبة، مشددًا على ضرورة الشراكة بين كل الأطراف السياسية للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي.

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