واشنطن – بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن مع نظيره الصيني شي جين بينغ هاتفيا، اليوم الجمعة، الأزمة الأوكرانية، في محاولة لثني الصين عن موقفها تجاه روسيا وضرورة وقف العملية العسكرية الروسية.

وأعلن البيت الأبيض أن المحادثة الهاتفية المقررة بين الرئيسين ستكون في الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش، وهي الأولى بينهما منذ قمة عبر الفيديو في نوفمبر، وستشكل فرصة للتعبير عن خلافات بلديهما، في وقت تقود الولايات المتحدة حملة ضغط غير مسبوقة على روسيا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، إنها “فرصة للرئيس بايدن لتقييم موقف الرئيس شي”.

وستتم أيضا مناقشة الخلافات التجارية وسلاسل التوريد الدولية المتعثرة، وفقا لبساكي، لكن من المتوقع أن يكون التركيز الكبير على المحاولة الغربية لإجبار روسيا على الانسحاب من أوكرانيا.

المصدر: أ ف ب، نوفوستي