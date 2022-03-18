روسيا – تستعد شركة تركية للوجبات السريعة لدخول السوق الروسية الواعدة، وذلك بعد أن قررت سلاسل وجبات سريعة غربية، بما في ذلك من الولايات المتحدة، خروجها من السوق الروسية، أو تعليق أنشطتها.

ويجري اتحاد مراكز التسوق الروسي مفاوضات مع سلاسل مطاعم الوجبات السريعة التركية Chitir Chicken لفتح مطاعم لها في روسيا، لتحل بذلك محل سلاسل المطاعم الغربية التي قررت الخروج من روسيا.

ووفقا لرئيس نقابة اتحاد مراكز التسوق الروسي، بولات شاكروف، فإن المطاعم التركية الأولى قد تظهر في روسيا في شهر مايو المقبل، أي بعد نحو شهرين.

وقال: “سيزور مالكو Chitir Chicken موسكو الأسبوع المقبل لإجراء مفاوضات، ومهمتنا بصفتنا اتحاد مراكز التسوق هي مساعدتهم في اختيار المواقع المناسبة. التحضيرات لافتتاح المطعم الواحد تستغرق حوالي 5 – 6 أسابيع، وفي حال تم توقيع عقود الإيجار في غضون شهر فقد تفتتح المطاعم الأولى في نهاية مايو المقبل”.

وبعد إطلاق روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا لدوافع أمنية، فرضت الدول الغربية عقوبات “شديدة” على الاقتصاد الروسي وشركات وأفراد في روسيا، كذلك أعلنت شركات غربية خروجها من السوق الروسية أو تعليق أنشطتها.

من جهتها أكدت الحكومة الروسية دعمها للشركات الوطنية المتضررة من العقوبات، وأعلنت عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد. وبين أهم الإجراءات الجوابية الروسية، إطلاق منظومتها للدفع الإلكتروني، وحزمة دعم مالي لشرائح واسعة في المجتمع.

كما تعهدت بضمان التزامات الدولة أمام المواطنين وتبنت إجراءات مالية واقتصادية تجاه الشركات الأجنبية المنسحبة من روسيا، تكفل حقوق الجانب الروسي، والعاملين في هذه الشركات.

المصدر: تاس