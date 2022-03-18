واشنطن – أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن الرئيس جو بايدن سيهدد الجمعة نظيره الصيني شي جين بينغ بتدابير مضادة في حال قدمت الصين “دعما للهجوم الروسي” على أوكرانيا.

وقال بلينكن أمام الصحافة: “نحن قلقون حيال واقع أنهم يفكرون في مساعدة روسيا مباشرة بمعدات عسكرية ستُستخدم في أوكرانيا”.

وأضاف “سيتحدث الرئيس بايدن مع الرئيس شي غدا، وسيقول له بشكل واضح إن الصين ستتحمل مسؤولية أي خطوة تهدف إلى دعم الهجوم الروسي، ولن نتردد في فرض عقوبات مكلفة عليه”.

وأشار إلى أن “الصين تتحرك في الاتجاه المعاكس برفضها إدانة هذا العدوان بينما تسعى إلى تصوير نفسها على أنها حكم محايد”.

المصدر: “أ ف ب” + “سبوتنيك”