ليبيا – واكب تقرير إخباري نشرته صحيفة “تايمز أوف مالطا” المالطية الناطقة بالإنجليزية سير قضية قام مهاجرون غير شرعيون برفعها ضد الجانب المالطي.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى رفض قاضٍ لاقتراح محامٍ بالخروج إلى البحر الأبيض المتوسط في ظروف جوية سيئة لتجربة الظروف التي تمر بها القوات الجوية المالطية أثناء تعاملها مع عمليات إنقاذ المهاجرين غير الشرعيين.

وأضاف التقرير: إن هذا المحامي يمثل الجيش المالطي في الإجراءات الجارية للنظر في القضية التي رفعها 50 مهاجرًا غير شرعي بدعوى انتهاك حقوقهم الأساسية عندما أعيدوا إلى ليبيا ووضعوا رهن الاعتقال في عملية نسقتها السلطات المالطية مع خفر السواحل الليبيين والقائمين على مراكز الاحتجاز الليبية.

وتابع التقرير: إن جلسة استماع سابقة شهدت تقديم منسقة بعثة البحث والإنقاذ في القوات الجوية المالطية النقيب “كريستيان فرانشيكا” شهادتها حول تلقيها أوامر من رؤسائها بتوجيه سفينة تعمل مع مالطا لالتقاط المهاجرين غير الشرعيين ونقلهم إلى ليبيا عندما كانوا في زورق في منطقة البحث والإنقاذ في مالطا.

ووفقا لـ”فرانشيكا” فإن نواياها كانت دائمًا إنقاذ الأرواح، في وقت يواصل فيه محامي المتضررين تأكيده للضرر الذي لحق بهم.

ترجمة المرصد – خاص