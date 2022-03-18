الرباط – أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية نادية فتاح العلوي، إن صادرات بلادها ارتفعت في عام 2021 بنحو 24 بالمئة مقارنة بالعام 2020.

جاء ذلك بحسب بيان لرئاسة الحكومة المغربية الخميس، عقب اجتماعها الأسبوعي في الرباط.

وأفادت العلوي أن “حجم الصادرات المغربية بلغ ما يزيد عن 326 مليار درهم (33.4 مليار دولار)، بارتفاع 24.3 بالمئة، مقارنة بعام 2020”.

وأضافت أن “الصادرات ارتفعت أيضا خلال الشهر الأول من عام 2022 بـ 23 في المئة مقارنة بنفس الشهر من عام 2021”.

ولفتت إلى انتعاش أسرع من المتوقع بعد “كوفيد-19″، لا سيما بفضل الدينامية التي تعرفها القطاعات المصدرة الرئيسة للمملكة.

وواصل قطاع السيارات، بحسب البيان، “إثبات قدراته التنافسية بتسجيله زيادة في الصادرات بنسبة 15 بالمئة مقارنة بعام 2020، محققا 83.8 مليار درهم (8.5 مليار دولار)”.

وأضاف البيان: “أما صادرات الفوسفات ومشتقاته، فقد ارتفعت بأكثر من الضعف محققة 79.9 مليار درهم (8.1 مليارات دولار) نتيجة ارتفاع أسعار السوق العالمية، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 57 بالمئة مقارنة بعام 2020”.

وخلال ديسمبر/ كانون الأول الماضي، توقع البنك المركزي المغربي، نمو اقتصاد البلاد بنسبة 2.9 بالمئة في 2022.

الأناضول