ليبيا- تطرق تقرير ميداني نشره موقع “ليغ إت” الإخباري النيجيري الناطق بالإنجليزية لتجربة مريرة عاشها مهاجر غير شرعي من نيجيريا في ليبيا.

التقرير المقتضب الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، نقل عن “نوسا أوكونديا” روايته بشأن حمله على اعتناق الإسلام في ليبيا بسبب التعذيب الذي تعرض له، مؤكدًا تأسيسه مؤسسة لتوعية النيجيريين الآخرين وتحذيرهم من مخاطر محاولة المغادرة من خلال وسائل غير قانونية.

وأضاف ” أوكونديا” الذي وصل إلى ليبيا في العام 2015 أنه أجبر في وقت لاحق على اعتناق الإسلام وتغيير اسمه إلى محمد موسى، واصفًا الوضع في البلاد بالشبيه لفيلم الإثارة والقتال “رامبو” إذ فقد 200 ممن سافروا معه إلى هناك وأصيب بعيار ناري ولديه رصاصة واحدة ما زالت في ساقه.

ترجمة المرصد – خاص