سوريا.. الداخلية تصدر تعليمات جديدة بشأن دخول البلاد ومغادرتها

سوريا – أصدرت وزارة الداخلية السورية تعميما يقضي بإلغاء جميع الإجراءات التي كانت متخذة منذ مارس 2020 المتعلقة بتقييد حركة دخول وخروج العرب والأجانب والسوريين ضمن إجراءات التصدي لكورونا.

ويقضي التعميم رقم 324 بإعادة العمل بالضوابط المتعلقة بحركة القدوم والمغادرة عبر معابر الهجرة والجوازات الحدودية وفق ما كان معمولا به سابقا وقبل اتخاذ الإجراءات المتعلقة بجائحة كورونا.

كما طلب تعميم الوزارة من قادة الوحدات الشرطية، التقيد التام بالشروط الصحية المتخذة من قبل وزارة الصحة، وإبراز تحليل PCR لم يمض عليه 96 ساعة أو شهادة لقاح معتمدة.

المصدر: RT