ليبيا – كشفت الشركة العامة للكهرباء عن سرقة 3100 متر من الأسلاك الكهربائية في دائرتي توزيع غرب سوف الجين والنجيلة.

ووفقًا لما ورد في بيان صحفي للشركة اطلعت عليه صحيفة المرصد، فإن ظاهرة تكرار سرقة الأسلاك الكهربائية ما زالت مستمرة في بعض المناطق من قبل مجموعات خارجة عن القانون؛ إذ تم سرقة أسلاك ضغط عال على خط الصمد من فرعية اشميخ مسافة 2400 متر بدائرة توزيع غرب سوف الجين.

وأضاف البيان إنه تمت سرقة 700 متر من أسلاك الضغط المنخفض على محول فرج الأزرق بخط جنزور في دائرة توزيع النجيلة، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي على العديد من المواطنين.