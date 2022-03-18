السودان – أوضح عضو مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، إن السودان يبدي اهتماما خاصا بعملية الربط الكهربائي مع مصر.

وأكد كباشي خلال لقائه في القصر الجمهوري بالسفير المصري لدى السودان، حسام عيسى، أمس الخميس، حرص الخرطوم على التعاون المشترك مع القاهرة في مختلف المجالات، ودعم وترقية هذا التعاون، بما يحقق المصالح المشتركة لشعبي البلدين.

وبدوره، جدد السفير عيسى، دعم مصر الكامل لعملية الحوار بين السودانيين لتحقيق التوافق الوطني، ودعم جهود التنمية الجارية، ومساندتها للسودان في المحافل الإقليمية والدولية، مشيرا إلى أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسودان سيشهد انجازات كبيرة خلال شهر أبريل المقبل مع وصول المعدات المصرية للشركة السودانية للكهرباء.

وأضاف أن حجم الربط الكهربائي بين البلدين سيقفز من 70 إلى 300 ميغاوات، ليصل تدريجياً إلى1000 ميغاوات.

المصدر: “سونا”