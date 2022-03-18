غزة – تعرض قنوات محلية فلسطينية، في شهر رمضان المقبل، مسلسلاً يحاكي عملية هروب 6 أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع الإسرائيلي شديد الحراسة قبل أشهر، عبر نفق حفروه.

والمسلسل الذي يحمل اسم (شارة نصر- جلبوع)، إنتاج قناة “القدس اليوم” الفضائية، وشركة “ميدل تاون” للخدمات الإعلامية، صُورّت مشاهده الدرامية في قطاع غزة، وسيعرض في رمضان يومياً بواقع 30 حلقة.

ومن المشاهد التمثيلية للمسلسل التي جاءت ضمن المقطع الترويجي له، اختباء شخصين من ضمن الأسرى الستة الفارين بين أحراش زراعية، بينما تنشط حركة للجنود الإسرائيليين في تلك المنطقة بحثا عنهما، عبر دوريات راجلة، وانتشار الحواجز عبر الطرقات، والخيالة.

كما تدور أحداثه حول معاناة المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وقال حسام أبو دان مخرج المسلسل للأناضول: “مسلسل شارة نصر- جلبوع، يجسد بشكل أساسي عملية نيل 6 أسرى فلسطينيين لحريتهم عن طريق نفق حفروه من السجن للخارج” قبل أن تعاود إسرائيل اعتقالهم.

ولفت إلى أن “المسلسل يعرض بشهر رمضان على مجموعة من القنوات الفضائية من ضمنها قناة القدس اليوم الفضائية، بواقع 30 حلقة”.

وحسب المخرج، استمرت عملية تصوير المسلسل مدة شهر ونصف.

ويوم 6 سبتمبر/ أيلول 2021، تمكن الأسرى محمود ومحمد العارضة، إلى جانب زكريا الزبيدي ويعقوب قادري ومناضل نفيعات وأيهم كممجي، من الفرار عبر نفق حفروه أسفل سجن جلبوع شمالي إسرائيل، فيما عرفت هذه الحادثة إعلامياً بعملية “الهروب الكبير”.

لكن إسرائيل أعادت اعتقال الأسرى الستة خلال أسبوعين من فرارهم.

ونالت حادثة هروب الأسرى تفاعلاً كبيراً وتعاطفاً على الصعيدين الفلسطيني والعربي، في ظل أوضاع صعبة يعانيها المعتقلون بالسجون الإسرائيلية.​​​​​​​

الأناضول