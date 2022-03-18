إنجلترا – أقدم مشجع على ربط عنقه بقائم المرمى خلال اللقاء الذي فاز فيه إيفرتون على ضيفه نيوكاسل 1-0، في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ20 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، أمس الخميس.

وتبنت هذه الواقعة مجموعة “جاست ستوب أويل” (أوقفوا النفط)، وهي التي تضغط لوقف التنقيب عن الوقود الأحفوري في المملكة المتحدة.

وبعد توقف طويل للمباراة، نجح العاملون في الملعب في تحرير المشجع بعد أن قطعوا الرباط بالمقص.

وبسبب الحادثة، منح الحكم 14 دقيقة من الوقت بدل الضائع، ما سمح للنيجيري أليكس إيوبي، بتسجيل هدف الفوز في الدقيقة 99، مانحا إيفرتون الفوز الأول، بعد سلسلة من أربع هزائم تواليا في الدوري.

ورفع إيفرتون رصيده إلى 25 نقطة في المركز الـ17، أول المراكز الآمنة، على بعد ثلاث نقاط من واتفورد الـ18، علما بأن فريق المدرب فرانك لامبارد يملك في جعبته مباراتين مؤجلتين.

في المقابل، مني نيوكاسل بالخسارة الثانية تواليا بعد سقوطه أمام تشيلسي، ليتجمد رصيده عند 31 نقطة في المركز الـ14.

المصدر: وكالات