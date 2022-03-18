ليبيا – رأى الباحث السياسي محمد قشوط أن ليبيا أصبحت ساحة للصراع والمناورة بين القوى الدولية، في ظل الملفات الساخنة الأخرى وخصوصا الحرب الأوكرانية وتداعياتها.

قشوط وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية ” أشار إلى اكتفاء مجلس الأمن خلال اجتماعه حول ليبيا الأربعاء، بالحديث عن التهدئة وتشجيع الحوار والتفاوض مع تلويح جديد من الولايات المتحدة بفرض عقوبات، ولكن الأمر أصبح محل تساؤل، خصوصا وأنه لم تتخذ إجراءات ضد معرقلي الانتخابات العامة، التي كانت مقررة في 24 ديسمبر، ورغم خروج أطراف بتهديدات بالدماء والقتل علانية، ومنهم رئيس مجلس الدولة خالد المشري.