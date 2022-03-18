لبنان – أفادت صحيفة “الأخبار” اللبنانية بأن رئيس الجمهورية سيعقد اجتماعا مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب، لمناقشة الرد على موفد واشنطن لملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، آموس هوكشتاين

وقالت مصادر إنهم قد يحضرون لقاء مع اللجنة المصغرة المكلفة بدراسة الاقتراح والتي عقدت ثلاثة اجتماعات في القصر الجمهوري، كان آخرها يوم أمس، مبينة أن اللجنة “تدور حولَ نفسها، من دون أن تكون لها قدرة على إيجاد تخريجة للرد اللبناني”.

وذكرت مصادر القصر الجمهوري أن “اللجنة أنجزت شرح مقترح هوكشتاين ووضعت طلباتها وتحفّظاتها”، لافتة إلى “أننا قد ننتقل إلى مرحلة وضع الاقتراحات للرد على الوسيط الأمريكي”.

وفيما لم تنف أو تؤكد عقد الاجتماع الثلاثي، لمحت إلى ضرورة التشاور بين الرؤساء، وأن “من المجدي عرض ما أنجزته اللجنة على الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي، وربما الاجتماع باللجنة لشرح ما توصلت إليه”.

وحول المعلومات عن أن اجتماع الرؤساء الثلاثة هو لاتخاذ القرار النهائي، قالت المصادر إن “الأمور تحتاج الى مزيد من النقاش ولا يمكن حسمها في جلسة واحدة”.

وعلمت “الأخبار” أن لبنان تبلّغ بصورة غير مباشرة بأن النقاش حول ملف استجرار الكهرباء من الأردن والغاز من مصر بات مرتبطاً بالموقف من ملف ترسيم الحدود. إذ تبيّن أن السفيرة الأمريكية في بيروت، دوروثي شيا، أبلغت الجهات المعنية في لبنان أنّ ما قصدته بدعوة اللبنانيين الى “الصبر” يهدف الى انتظار استكمال المحادثات الجارية مع البنك الدولي الذي توقفت عنده ملفات العقود الخاصة بالكهرباء والغاز.

المصدر: “الأخبار”