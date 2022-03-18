ليبيا – شهدت وزارة المالية بحكومة تصريف الأعمال عقد اجتماع بحضور وزيرها خالد المبروك ومدير عام مصلحة الجمارك ومديري إدارات بالوزارة والمصلحة.

وبحسب ما ورد في بيان صحفي صدر عن الوزارة اطلعت عليه صحيفة المرصد، فقد ناقش المجتمعون متابعة تحصيل الإيرادات السيادية وتفعيل دور المراقبات فيما يتعلق بالجباية وسبل تفعيل آلياتها وإقرار عدد من الآليات والسبل لتفعيل العملية الجبائية.

وشدد المجتمعون على أهمية دور إدارة الموارد المالية وحثها على استمرار التواصل والتنسيق مع المصالح الجبائية لحلحلة الصعاب والعراقيل التي تواجه سير عملها.