الصين – بحث الممثل الخاص لوزارة الخارجية الصينية لشؤون الأمن الخارجي، تشنغ قوه بينغ، والسفير الروسي لدى الصين، أندري دينيسوف، التعاون الأمني ​​الثنائي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الصينية: “تبادل الطرفان وجهات النظر حول العلاقات الثنائية الصينية الروسية والتعاون الثنائى فى مجال الأمن ومكافحة الإرهاب، وتم عقد الاجتماع أمس الخميس”.

وكانت الصين قد أعربت مؤخرا عن قلقها إزاء المعلومات التي أعلنت عنها روسيا حول تطوير أوكرانيا أسلحة بيولوجية بتمويل أمريكي.

وجاء في بيان مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، تشانغ جون، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي الجمعة الماضي: “الصين أخذت بعين الاعتبار وبقلق بالغ، المعلومات التي نشرتها روسيا بهدف ضمان تنفيذ معاهدة حظر الأسلحة البيولوجية والسامة.. هذه هي التزامات جميع البلدان. ويجب أن تحظى مباعث القلق التي تحدثت عنها روسيا بالاهتمام المناسب”.

المصدر: نوفوستي