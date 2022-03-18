إنجلترا – كشف المدير الفني لنادي ليفربول، الألماني يورغن كلوب، عن آخر تطورات إصابة نجم “الريدز”، المصري محمد صلاح، ومدى تعافيه للعودة للمشاركة كأساسي.

وتعرض صلاح للإصابة خلال مباراة فريقه أمام مضيفه برايتون السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسقط صلاح أرضا في الدقيقة الـ63 بعد دقيقتين من تسجيله الهدف الثاني لفريقه من ضربة جزاء، وخرج من أرضية الملعب لإصابة في قدمه اليسرى.

وجلس النجم المصري على دكة البدلاء خلال مباراة ليفربول الأخيرة ضد أرسنال 2-0، قبل أن يشارك كبديل في الشوط الثاني، ولكنه لم يظهر في أفضل حالاته البدنية، لتزداد الشكوك حول جاهزيته.

وتحدث كلوب في مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة، قبل مواجهة “الريدز” المقررة بعد غد الأحد، ضد نوتينغهام فورست في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، عن آخر مستجدات إصابات فريقه.

وقال المدرب الألماني: “ترنت أرنولد يعاني من مشكلة في أوتار الركبة، لذلك لن يشارك ضد نوتينغهام وسيغيب كذلك عن معسكر منتخب إنجلترا”.

وأضاف: “هذه أخبار ليست جيدة، سنرى كم من الوقت سيستغرق لعودته، محمد صلاح أيضا لديه مشكلة في قدمه بعد مباراة أرسنال، وسنقوم بتقييم موقفه”.

وتأتي هذه الأنباء لتثير مخاوف المصريين ومدرب منتخبهم، البرتغالي كارلوس كيروش، قبل التوقف الدولي، حيث يستعد “الفراعنة” لمواجهة السنغال يوم 25 مارس الجاري، في ذهاب المرحلة الفاصلة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم “قطر 2022”.

المصدر: goal.com