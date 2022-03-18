ليبيا – ناقش سفير الولايات المتحدة ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند مع رئيس حكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة الوضع السياسي الحالي، مع التركيز بشكل خاص على منع اندلاع أي أعمال عنف.

الجانبان ناقشا بحسب تغريدة نشرتها السفارة الأمريكية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” الخميس التوزيع المسؤول لثروة ليبيا النفطية لصالح كل الشعب الليبي.

بدوره، أكد نورلاند على ضرورة على إعادة فتح المجال الجوي الليبي على الفور أمام الرحلات الداخلية مع دخول ليبيا في ما يأمله الجميع أن تكون المراحل النهائية للحكم المؤقت.

وشدّد على أهمية المشاركة في جهود وساطة النوايا الحسنة لمساعدة ليبيا على الحفاظ على الاستقرار والتحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ما فتئ الليبيون يطالبون بها.

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