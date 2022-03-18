إنجلترا – يرى أسطورة المنتخب الإنجليزي، غاري لينيكر، أن صفقة التعاقد مع الدولي الجزائري رياض محرز، هي الأفضل في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، من حيث القيمة المادية.

وتعاقد نادي ليستر سيتي مع رياض محرز في يناير عام 2014، قادما من لوهافر الفرنسي مقابل صفقة بلغت 450 ألف يورو فقط، وهو في سن الـ22 عاما، قبل أن ينتقل صيف 2018 إلى صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي لمدة 5 سنوات مقابل 68 مليون يورو.

ووقع خيار لينيكر هداف كأس العالم 1986 في المكسيك، على رياض محرز، ردا على “تغريدة” الحساب الرسمي لموقع “فوتبول جو”، والتي طرح فيها السؤال التالي: “جنيه بجنيه.. ماهي أفضل قيمة توقيع في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز؟..”.

وساهم قائد منتخب الجزائر في تحقيق “المعجزة الكروية” لنادي ليستر سيتي بتتويجه لأول مرة في تاريخه بلقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم (2015-2016).

وحصد رياض محرز العديد من الجوائز الفردية، أبرزها جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز (أول لاعب إفريقي يتوج بها)، وجائزة الكرة الذهبية الإفريقية، وغيرها.

ويقدم رياض محرز هذا الموسم أداء جيدا مع مانشستر سيتي، وتجاوز حصيلته التهديفية التي سجلها مع ليستر سيتي، بعد أن وصل إلى 21 هدفا هذا الموسم في جميع المسابقات، مقابل 19 هدفا خلال موسمه التاريخي.

المصدر: وكالات