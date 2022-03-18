السعودية – تمسك ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، باتفاق تحالف “أوبك+” بشأن إنتاج النفط الخام.

​​​​​​​جاء ذلك في مباحثات هاتفية بين سلمان ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وقالت الوكالة إن ولي العهد “جدد حرص المملكة على المحافظة على توازن أسواق البترول واستقرارها، منوهاً بدور اتفاق أوبك+ في ذلك وأهمية المحافظة عليه”.

وبدأ تحالف “اوبك+” في مايو/ايار 2020، تخفيضات غير مسبوقة في الإنتاج بواقع 9.7 برميل يوميا، جرى تقليصها تدريجيا ليصل حجم التخفيض حاليا 2.7 مليون برميل يوميا.

وفي أغسطس/آب 2021، بدأ التحالف زيادة محدودة في الإنتاج بواقع 400 ألف برميل يوميا كل شهر، غير أن الزيادة الفعلية أقل من ذلك بكثير بسبب صعوبات فنية لدى معظم الدول الأعضاء في التحالف.

وتعاني الأسواق العالمية نقصا في إمدادات الخام مع تعافي سريع للاقتصاد العالمي من تداعيات جائحة كورونا، وتفاقمت الأزمة منذ بدأت روسيا عملية هجوما واسعا على أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي.

وأدت الأزمة الأوكرانية إلى ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ 14 عاما، مقتربة من 140 دولار للبرميل الأسبوع الماضي، قبل أن تتراجع قليلا وسط أنباء عن إحراز تقدم في المفاوضات بين موسكو وكييف.

وحثت الولايات المتحدة مرارا حلفائها، وفي مقدمتهم السعودية والإمارات، على ضخ المزيد من النفط الخام في الأسواق لتعويض النقص وكبح الاسعار، لكن الرياض وأبوظبي ما زالتا ترفضان الاستجابة لهذه الضغوط.

الأناضول