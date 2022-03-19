أوكرانيا – أعربت الأمم المتحدة عن أسفها لاختلاف مواقف أعضاء مجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا، مشيرة إلى أنه يعرقل التسوية في البلاد.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي، يوم الجمعة: “الشيء الوحيد الذي يمكنني أن أقوله، هو إن اختلاف المواقف في مجلس الأمن الدولي يمثل عاملا يعرقل تسوية هذه الأزمة”.

وأضاف أنه “عندما تختلف مواقف أعضاء مجلس الأمن الدولي يصبح تحقيق السلام أصعب بكثير”.

وكان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا قد أعلن يوم الخميس أن روسيا سحبت طلب التصويت على مشروع قرار حول الوضع الإنساني في أوكرانيا، وجهته سابقا، لأن عددا من الوفود تتعرض للضغوطات من قبل الدول الغربية.

المصدر: “تاس”